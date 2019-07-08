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FACUA Andalucía publica su 'Memoria 2018'

Cerró el año con 85.994 asociados y 30.914 consultas y reclamaciones atendidas. Las telecos se situaron como el sector más denunciado por los andaluces, con un 23%.

FACUA.org
Andalucía-08/07/2019
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FACUA Andalucía finalizó 2018 con un total de 30.914 consultas y reclamaciones tramitadas y 85.994 socios en las ocho provincias de la comunidad autónoma, lo que la convierte en la tercera organización de la sociedad civil andaluza con mayor número de afiliados,

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