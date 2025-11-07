Nuestras acciones

FACUA Andalucía se suma a las movilizaciones en defensa de la sanidad pública de este 9 de noviembre

Se han convocado manifestaciones en diferentes puntos de las ocho capitales de provincia andaluzas.

FACUA.org
Andalucía-07/11/2025

FACUA Andalucía muestra su apoyo y se suma a las movilizaciones en defensa de la sanidad pública que tendrán lugar en todo el territorio andaluz este 9 de noviembre.

Las manifestaciones tendrán lugar en diferentes puntos de las ocho capitales de provincia andaluza y, bajo el lema E

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos