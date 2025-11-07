FACUA Andalucía se suma a las movilizaciones en defensa de la sanidad pública de este 9 de noviembre
Se han convocado manifestaciones en diferentes puntos de las ocho capitales de provincia andaluzas.
Andalucía-07/11/2025
Imagen de una archivo de una manifestación en defensa de la sanidad pública en noviembre de 2024. | Imagen: CCOO.
FACUA Andalucía muestra su apoyo y se suma a las movilizaciones en defensa de la sanidad pública que tendrán lugar en todo el territorio andaluz este 9 de noviembre.
Las manifestaciones tendrán lugar en diferentes puntos de las ocho capitales de provincia andaluza y, bajo el lema E