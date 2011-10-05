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FACUA apoya las movilizaciones del 6 de octubre en defensa de los derechos sociales

La asociación respalda las convocatorias realizadas por las organizaciones sindicales con motivo de la Jornada Mundial del Trabajo Decente.

FACUA.org
España-05/10/2011
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FACUA apoya las manifestaciones convocadas por los sindicatos CCOO y UGT para este 6 de octubre en defensa de los derechos sociales, laborales y del empleo decente.

Con el lema El trabajo decente no es un privilegio. El empleo y las personas, lo primero, estas manifestaciones est&

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