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FACUA Baleares se reúne con la Consellera de Salut, Família i Benestar Social

El presidente de la asociación ha expuesto aquellos problemas de su competencia y que afectan a todos los Consumidores de las islas Baleares.

FACUA.org
Baleares-24/02/2012
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El presidente de FACUA Baleares, Alfonso Rodríguez, ha mantenido una reunión con la Consellera de Salut, Familia y Bienestar Social, Carmen Castro, donde se han expuesto aquellos problemas de su competencia y que afectan a todos los Consumidores de

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