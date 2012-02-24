FACUA Baleares se reúne con la Consellera de Salut, Família i Benestar Social
El presidente de la asociación ha expuesto aquellos problemas de su competencia y que afectan a todos los Consumidores de las islas Baleares.
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Baleares-24/02/2012
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El presidente de FACUA Baleares, Alfonso Rodríguez, ha mantenido una reunión con la Consellera de Salut, Familia y Bienestar Social, Carmen Castro, donde se han expuesto aquellos problemas de su competencia y que afectan a todos los Consumidores de