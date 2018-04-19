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FACUA Cádiz celebra su Asamblea General de Socios

Durante el pasado año, la asociación experimentó un importante aumento tanto del número de afiliados como de las consultas y denuncias tramitadas.

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Cádiz-19/04/2018
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FACUA Cádiz ha celebrado el viernes 13 de abril su Asamblea General de Socios, en la que, por unanimidad, se aprobó la Memoria de las Actividades desarrolladas durante 2017, así como las Cuentas anuales correspondientes a dicho ejercicio. Igualmente, los socios también

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