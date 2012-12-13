FACUA Cádiz imparte una conferencia dirigida a inmigrantes sobre gestión de la economía familiar
En el marco del Seminario 'La gestión de la economía familiar por los inmigrantes', integrado en el Proyecto HOST de la Unión Europea.
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Cádiz-13/12/2012
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