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FACUA Cádiz imparte una conferencia dirigida a inmigrantes sobre gestión de la economía familiar

En el marco del Seminario 'La gestión de la economía familiar por los inmigrantes', integrado en el Proyecto HOST de la Unión Europea.

FACUA.org
Cádiz-13/12/2012
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El Secretario General de FACUA Cádiz, Jesús Yesa, imparté este jueves una conferencia sobre consumo familiar en el marco del Seminario La gestión de la economía familiar por los inmigrantes, integrado en el Proyecto HOST de la

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