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FACUA Cádiz informa a los afectados por el apagón en las barriadas Las Torres y Sagrada Familia de Jerez

El acto, organizado conjuntamente con la Asociación de Vecinos Bellos Horizontes, tendrá lugar este jueves en el Centro de Día de la Plaza Listán.

FACUA.org
Cádiz-04/03/2010
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La Asociación de Consumidores en Acción de Cádiz-FACUA y la Asociación de Vecinos Bellos Horizontes han organizado conjuntamente este jueves un acto para informar de sus derechos a los afectados por el apagón de alrededor de treinta horas ocurrido el 18 de febre

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