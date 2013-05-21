FACUA Cádiz integrada en la comisión ejecutiva del Consejo Social de la ciudad de Jerez
Este órgano consultivo tiene entre sus prioridades unir esfuerzos para luchar contra el paro y analizar los problemas más importantes de la ciudad y sus posibles soluciones.
FACUA.org
Cádiz-21/05/2013
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FACUA Cádiz asume la representación de la comisión ejecutiva del Consejo Social de la ciudad de Jerez que comenzó su andadura este 8 de abril de 2013.
El viernes 17 de mayo se constituyó la citada comisión, un órgano consultivo y de particip