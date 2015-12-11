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FACUA Cádiz llama a los consumidores a asistir a la asamblea por el Agua Pública en Barbate

Tendrá lugar este viernes 11 de diciembre a las 19:00 horas en la casa de la Juventud del municipio.

FACUA.org
Cádiz-11/12/2015
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FACUA Cádiz llama a los consumidores a asistir a la asamblea organizada en colaboración con la Plataforma Ciudadana por el Agua Pública en Barbate que tendrá lugar este viernes 11 de diciembre a las 19:00 horas en la casa de la Juventud del municipio, ubicada en la ave

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