FACUA Cádiz pide aclarar las discrepancias en las ayudas por los desalojos durante las inundaciones en San Martín del Tesorillo
La asociación se ha dirigido al Ayuntamiento y a la Subdelegación del Gobierno para solicitar información sobre el origen de las diferencias en las indemnizaciones y anima a los afectados a reclamar las cantidades que les correspondan.
FACUA.org
Cádiz-15/10/2026
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Imagen de archivo de las inundaciones en San Martín del Tesorillo el pasado mes de febrero. | Imagen: Viva.
FACUA Cádiz se ha dirigido al Ayuntamiento de San Martín del Tesorillo y a la Subdelegación del Gobierno para esclarecer las discrepancias detectadas en la tramitación de las ayudas por los desalojos de viviendas durante las inundaciones del pasado mes de febrero, desp