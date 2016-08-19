FACUA Cádiz publica su 'Memoria 2015'
Finalizó el último año con 9.283 socios y 5.515 consultas y reclamaciones tramitadas. Telecomunicaciones, automoción y banca fueron los tres sectores más denunciados por los consumidores.
FACUA.org
Cádiz-19/08/2016
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FACUA Cádiz finalizó 2015 con un total de 9.283 socios y tramitó 5.515 consultas y reclamaciones de los consumidores gaditanos. Son dos de los datos recogidos en su memoria anual.
La Memoria 2015 de FACUA Cádiz puede descargarse en