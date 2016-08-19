Nuestras accionesEl 64,6% de sus ingresos provino de las cuotas de sus socios de pleno derecho

FACUA Cádiz publica su 'Memoria 2015'

Finalizó el último año con 9.283 socios y 5.515 consultas y reclamaciones tramitadas. Telecomunicaciones, automoción y banca fueron los tres sectores más denunciados por los consumidores.

FACUA.org
Cádiz-19/08/2016
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

FACUA Cádiz finalizó 2015 con un total de 9.283 socios y tramitó 5.515 consultas y reclamaciones de los consumidores gaditanos. Son dos de los datos recogidos en su memoria anual.

La Memoria 2015 de FACUA Cádiz puede descargarse en

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos