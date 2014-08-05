FACUA Cádiz recibe numerosas quejas de asistentes al Festival Alrumbo celebrado en Rota
Señalan que se sobrepasó el aforo permitido, que sufrieron colas de varias horas para acceder al recinto y que no les facilitaron hojas de reclamaciones, entre otras incidencias.
FACUA.org
Cádiz-05/08/2014
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Los usuarios han señalado a FACUA Cádiz que no pudieron dejar constancia de estas deficiencias al no existir en el recinto hojas de reclamaciones. | Imagen: alrumbofestival.com
FACUA Cádiz ha recibido un importante número de quejas de usuarios con respecto al desarrollo del Festival Alrumbo que se celebró en Rota entre los días 17 y 19 de julio.
Este evento que aglutinó actuaciones de diferentes cantantes y grupos musicales supe