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FACUA Cádiz recibe numerosas quejas de asistentes al Festival Alrumbo celebrado en Rota

Señalan que se sobrepasó el aforo permitido, que sufrieron colas de varias horas para acceder al recinto y que no les facilitaron hojas de reclamaciones, entre otras incidencias.

FACUA.org
Cádiz-05/08/2014
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FACUA Cádiz ha recibido un importante número de quejas de usuarios con respecto al desarrollo del Festival Alrumbo que se celebró en Rota entre los días 17 y 19 de julio.

Este evento que aglutinó actuaciones de diferentes cantantes y grupos musicales supe

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