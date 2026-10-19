FACUA Cádiz reclama al Ayuntamiento de Jerez formar parte de la Mesa Local por la Vivienda
La asociación pide participar directamente en este órgano para trasladar los problemas de los consumidores en el mercado inmobiliario y plantear medidas que favorezcan el acceso a una vivienda digna y asequible.
FACUA.org
Cádiz-19/10/2026
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FACUA Cádiz ha solicitado formalmente a la alcaldesa de Jerez de la Frontera, María José García-Pelayo, su incorporación a la futura Mesa Local por la Vivienda impulsada por el Ayuntamiento para abordar las dificultades de acceso a una vivienda en el m