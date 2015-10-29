FACUA Cádiz se reúne con el Alcalde y la Concejal de consumo de esta ciudad
La organización les ha expuesto sus reivindicaciones en materia de consumo, participación ciudadana, vivienda y movilidad.
FACUA.org
Cádiz-29/10/2015
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Momento de la reunión entre FACUA Cádiz y el alcalde y concejala delegada de Consumo de la ciudad.
El presidente de FACUA Cádiz, David Cifredo, y el secretario general de esta organización, Jesús Yesa, han mantenido una reunión con el alcalde de Cádiz, José Manuel Gonzalez, y con la concejal delegada de Consumo, Laura Jim&