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FACUA Cádiz se reúne con el Alcalde y la Concejal de consumo de esta ciudad

La organización les ha expuesto sus reivindicaciones en materia de consumo, participación ciudadana, vivienda y movilidad.

FACUA.org
Cádiz-29/10/2015
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El presidente de FACUA Cádiz, David Cifredo, y el secretario general de esta organización, Jesús Yesa, han mantenido una reunión con el alcalde de Cádiz, José Manuel Gonzalez, y con la concejal delegada de Consumo, Laura Jim&

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