FACUA Cádiz ve irresponsable que el Consistorio quiera ampliar la zona de barbacoas del Trofeo Carranza
La asociación teme un mayor deterioro de las playas y pide zonas alternativas de ocio para esta celebración.
FACUA.org
Cádiz-22/07/2015
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El concejal de Fiestas, Participación Ciudadana y Nuevas Tecnologías del Ayuntamiento de Cádiz, Adrián Martínez. | Imagen: Europapress.
FACUA Cádiz considera una ocurrencia irresponsable la intención manifestada por el concejal de Fiestas, Participación Ciudadana y Nuevas Tecnologías del Ayuntamiento de Cádiz, Adrián Martínez, de aumentar las zonas para la celebrac