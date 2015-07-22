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FACUA Cádiz ve irresponsable que el Consistorio quiera ampliar la zona de barbacoas del Trofeo Carranza

La asociación teme un mayor deterioro de las playas y pide zonas alternativas de ocio para esta celebración.

FACUA.org
Cádiz-22/07/2015
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FACUA Cádiz considera una ocurrencia irresponsable la intención manifestada por el concejal de Fiestas, Participación Ciudadana y Nuevas Tecnologías del Ayuntamiento de Cádiz, Adrián Martínez, de aumentar las zonas para la celebrac

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