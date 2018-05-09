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FACUA Castilla-La Mancha celebra su Asamblea General de Socios

Se aprobaron el balance de cuentas y las actividades realizadas en el ejercicio 2017, la propuesta de acciones y el presupuesto previsto para este ejercicio y la renovación de dos cargos de la Junta Directiva.

FACUA.org
Castilla-La Mancha-09/05/2018
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FACUA Castilla-La Mancha ha celebrado este martes 8 de mayo su Asamblea General de Socios en un acto que tuvo lugar en la sede de la asociación en Toledo, en la calle Navarra nº 3. Los socios aprobaron por unanimidad el Balance de Cuentas y la Memoria de Actividades de 2017. Con poste

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