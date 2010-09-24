FACUA Castilla y León se prepara para el Día sin Compras
Pegada de carteles, reparto de folletos y mesas informativas serán algunas de las herramientas que pondrá en marcha la asociación leonesa.
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Castilla y León-24/09/2010
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