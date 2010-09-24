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FACUA Castilla y León se prepara para el Día sin Compras

Pegada de carteles, reparto de folletos y mesas informativas serán algunas de las herramientas que pondrá en marcha la asociación leonesa.

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Castilla y León-24/09/2010
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Representantes de la Asociación de Consumidores en Acción de Castilla y León-FACUA repartirán durante este fin de semana el material que la Asociación ha editado informando a los consumidores sobre los motivos por los que, además de apoyar la huelga gener

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