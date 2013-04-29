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FACUA Catalunya celebra su 4ª Asamblea General de socios

Los directivos Pere Hernández y Jordi Juan asumen la secretaría general y la tesorería, respectivamente. El presidente José Luis Nueno y el vicepresidente Paco Sánchez Legrán renuevan sus cargos.

FACUA.org
Cataluña-29/04/2013
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FACUA Catalunya ha reforzado su Junta Directiva con la incorporación de los socios Pere Hernández Sánchez como nuevo secretario general y Jordi Juan Arnal como tesorero, durante la 4ª Asamblea General celebrada este 13 de abril.

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