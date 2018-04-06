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FACUA celebra este sábado en Sevilla su 12ª Asamblea General

Los 50 delegados, en representación de las organizaciones y delegaciones de las 17 comunidades autónomas, someterán a aprobación el balance de actividades y económico de 2017 y el plan de acción de 2018.

FACUA.org
España-06/04/2018
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FACUA-Consumidores en Acción celebra este sábado 7 de abril en Sevilla su 12ª Asamblea General. A ella acudirán cincuenta delegados, en representación de sus organizaciones y delegaciones en las diecisiete comunidades autónomas.

En el acto, que comen

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