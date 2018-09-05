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FACUA celebra su 35 aniversario con un libro donde su fundador recorre la historia de la organización

Paco Sánchez Legrán repasa la trayectoria de FACUA desde su nacimiento en Sevilla a comienzos de los años 80 hasta la actualidad. En las últimas semanas ha superado los 225.000 afiliados.

FACUA.org
España-05/09/2018
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FACUA-Consumidores en Acción celebra su 35 aniversario con un libro donde su presidente y fundador, Paco Sánchez Legrán, recorre la historia de la organización desde su nacimiento en Sevilla a comienzos de los años 80 hasta la actualidad.

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