FACUA Comunidad Valenciana impulsa junto a otras entidades un decálogo para votar sin bulos en las elecciones del 29N
La iniciativa, enmarcada en el Manifiesto por la Veracidad, ofrece a la ciudadanía diez pautas para detectar la desinformación y evitar que condicione su derecho a decidir libremente su voto.
FACUA.org
Comunitat Valenciana-13/11/2026
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Imagen: EFE.
FACUA Comunidad Valenciana, junto a a las entidades ACICOM, UCE, AVACU y la Unió de Periodistes Valencians, ha presentado el Decálogo para votar sin bulos, una guía dirigida a la ciudadanía ante las Elecciones Generales del 29 de noviembre. La