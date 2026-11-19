FACUA Comunidad Valenciana participa en unas Jornadas sobre Salud Mental
La asociación defiende un cambio de modelo que sitúe a los afectados en el centro de las políticas públicas y apueste por la prevención, la atención temprana y la inclusión social.
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Comunitat Valenciana-19/11/2026
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FACUA Comunidad Valenciana reclama a las administraciones públicas que conviertan la salud mental en una prioridad política y presupuestaria, con un incremento de los recursos destinados a su atención y una transformación del modelo asistencial que garantice una respue