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FACUA Comunidad Valenciana se reúne con Podemos para exponerle sus reivindicaciones

La asociación ha trasladado a Covadonga Peremarch la necesidad de impulsar las políticas de protección de los consumidores de la comunidad.

FACUA.org
Comunitat Valenciana-25/09/2015
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El presidente de FACUA Comunidad Valenciana, Domenec Bernad, se ha reunido con la diputada de Podemos de la Comisión de Consumo de las Cortes Valencianas, Covadonga Peremarch Palomares para intercambiar opiniones sobre las políticas de consumo del Gobierno autonó

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