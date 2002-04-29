FACUA concede a la tabaquera R.J. Reynolds el premio al Peor Anunciante de 2001
El premio al Peor Anuncio ha sido para la campaña de Vitalínea, de Danone, donde la modelo Valeria Mazza se queja de problemas de peso.
FACUA.org
España-29/04/2002
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Una top model que se queja de exceso de peso, una marca de cigarrillos que invita a los jóvenes a probar «algo bueno», un automóvil que promete las sensaciones de un piloto de competición y unos filetes de atún disfrazados de melva. Estos son los protagonistas de la &u