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El Peor Anuncio del Año
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Temu y la panadería Baker's comparten el premio a El Peor (y Más Machista) Anuncio de 2025
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¿Cuál fue El Peor (y más Machista) Anuncio del Año en 2025? Vota #ElAnuncioMásMachista
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La Asociación de Familias Numerosas de Madrid gana el premio a El Peor (y Más Machista) Anuncio de 2024
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¿Cuál fue El Peor (y más Machista) Anuncio del Año en 2024? Vota #ElAnuncioMásMachista
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Este es El Peor (y Más Machista) Anuncio de 2023
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¿Cuál fue El Peor (y más Machista) Anuncio del Año en 2023? Ya puedes votar #ElAnuncioMásMachista
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Éste es El Peor (y más machista) Anuncio del Año
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¿Cuál fue El Peor (y más Machista) Anuncio del Año en 2022? Ya puedes votar #ElAnuncioMásMachista
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Éste es El Peor (y más machista) Anuncio de 2021
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¿Cuál fue el Peor (y más Machista) Anuncio del Año en 2021? Ya puedes votar #ElAnuncioMásMachista
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Los consumidores otorgan a la Junta de Andalucía el premio a El Peor (y más machista) Anuncio de 2020
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Ya puedes votar a los nominados a El Peor (y más Machista) Anuncio del Año
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Los consumidores eligen las "0% quejas" de El Corte Inglés como El Peor (y más machista) Anuncio de 2019
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Éste es El Peor (y más machista) Anuncio de 2018
Salud y alimentación
El Ministerio de Sanidad e Igualdad gana el premio a El Peor (y más machista) Anuncio de 2017
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"Tú también puedes tener una igual": la caspa machista del champú VR6, premio a El Peor Anuncio de 2016
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Mujer con 5 copas, "plan perfecto": Mercado del Barranco de Sevilla, premiado por El Peor Anuncio del Año 2015
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Cuatro campañas machistas compiten por ser elegidas El Peor Anuncio del Año
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La campaña de Endesa 'Creemos en la energía de este país' recibe el premio al #peoranuncio2014
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Bankia, ING Direct, La Tienda en Casa, Orange y Vitaldent compiten por El Peor Anuncio del Año
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Los consumidores eligen la 'asamblea-farsa' de Movistar como El Peor Anuncio del Año 2011
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Desde este martes, los consumidores podrán votar a La Peor Empresa, El Peor Anuncio y La Peor Práctica Empresarial del Año
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Desde este miércoles, los consumidores podrán votar a La Peor Empresa, El Peor Anuncio y La Peor Práctica Empresarial del Año
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El peor anuncio del año 2009 es 'Si eres legal, eres legal'
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El peor anuncio del año es...
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