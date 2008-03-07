FACUA condena el asesinato de Isaías Carrasco por la banda terrorista ETA
La normalidad democrática es la mejor respuesta que pueden dar los ciudadanos, a la que debe sumarse el retorno de la unidad de todos los partidos políticos democráticos contra el terrorismo.
FACUA.org
España-07/03/2008
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