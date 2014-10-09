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FACUA considera aberrante que el Gobierno haya recortado la cooperación con África un 80% desde 2011

La asociación considera que la mejor ayuda para impedir que el virus del ébola se siga expandiendo es invertir en los países que han sido saqueados por gobiernos y empresas de Europa y EE UU.

FACUA.org
Internacional-09/10/2014
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FACUA-Consumidores en Acción considera aberrante que el Gobierno haya recortado la cooperación con África un 80% desde 2011. La actitud de dejadez del Gobierno, junto a sus homólogos europeos y estadounidense, son los responsables del brote del ébola que afecta

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