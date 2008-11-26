FACUA considera absurda la nueva campaña del Ministerio de Cultura y lamenta que vuelva a insultar a millones de ciudadanos
Advierte que causa vergüenza ajena que el Ministerio pretenda que acceder gratis a obras culturales es equiparable a estar a punto de acabar con la vida de un recién nacido por ser un temerario al volante.
FACUA.org
España-26/11/2008
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
FACUA-Consumidores en Acción critica la absurda campaña Si eres legal, eres legal puesta en marcha por el Ministerio de Cultura contra el intercambio no lucrativo de obras culturales y lamenta que vuelva a insultar a millones de ciudadanos llamándolos piratas y