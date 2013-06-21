FACUA considera de extrema gravedad la supresión del Instituto Nacional del Consumo
Fraudes como preferentes, cláusulas suelo o Fórum y Afinsa se podrían haber evitado con un INC fuerte, pero en su lugar se ha optado por debilitarlo hasta justificar finalmente su cierre.
FACUA.org
España-21/06/2013
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FACUA-Consumidores en Acción considera de extrema gravedad la eliminación del Instituto Nacional del Consumo (INC) que se aprueba este viernes en el Consejo de Ministros.
Esta decisión de convertir la entidad en un mero apéndice de la Aesan supone para FACUA una