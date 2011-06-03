FACUA considera ilegal la propuesta sexista de la FIBA de imponer uniformes ajustados a las jugadoras de baloncesto
Para la asociación, vulneraría la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad entre mujeres y hombres.
FACUA.org
España-03/06/2011
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FACUA-Consumidores en Acción considera que la propuesta sexista de la Federación Internacional de Baloncesto (FIBA) de imponer uniformes ajustados a las jugadoras a partir de la próxima temporada en la Euroliga vulneraría la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo,