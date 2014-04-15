FACUA Córdoba acuerda con Copesa la colaboración en actividades formativas dirigidas a los consumidores
La asociación y el Colegio Profesional Educadores y Educadoras de Andalucía muestran su preocupación sobre la necesidad de informar a los usuarios sobre sus derechos.
FACUA.org
Córdoba-15/04/2014
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De izquierda a derecha, el presidente de FACUA Córdoba, Francisco Martínez; los vocales de Copesa, Adolfo Garzón y Cristóbal Aragón; y la presidenta de Copesa, Lourdes Penacho.
FACUA Córdoba ha acordado este lunes 14 de abril trabajar conjuntamente con el Colegio Profesional Educadores y Educadoras de Andalucía (Copesa) para tratar asuntos de interés realcionados con la protección de los consumidores y la formación activa y de colabora