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FACUA Córdoba acuerda con Copesa la colaboración en actividades formativas dirigidas a los consumidores

La asociación y el Colegio Profesional Educadores y Educadoras de Andalucía muestran su preocupación sobre la necesidad de informar a los usuarios sobre sus derechos.

FACUA.org
Córdoba-15/04/2014
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FACUA Córdoba ha acordado este lunes 14 de abril trabajar conjuntamente con el Colegio Profesional Educadores y Educadoras de Andalucía (Copesa) para tratar asuntos de interés realcionados con la protección de los consumidores y la formación activa y de colabora

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