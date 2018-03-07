FACUA Córdoba celebra su 30º Asamblea General de Socios
Se someterán a la aprobación de los socios tanto las Cuentas Anuales como la Memoria de Actividades de 2017, así como el Presupuesto y el programa de actividades previsto para el presente ejercicio 2018.
FACUA.org
Córdoba-07/03/2018
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FACUA Córdoba celebra este miércoles 7 de marzo su 30º Asamblea General de Socios, en la que se someterán a aprobación de los asociados, si procede, el balance de cuentas y las actividades realizadas en el ejercicio 2017. Igualmente, se procederá a aprobar