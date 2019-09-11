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FACUA Córdoba denuncia a la promotora del concierto Tributo a Queen cancelado en Puente Genil

El evento tenía previsto celebrarse el pasado 30 de agosto en la caseta municipal. La empresa Ok Ok Espectáculos decidió anularlo a las 11 de la noche del día anterior.

FACUA.org
Córdoba-11/09/2019
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FACUA Córdoba ha denunciado a la promotora del concierto Tributo a Queen cancelado el pasado agosto en Puente Genil por negarse a devolver el importe de las entradas. El evento tenía previsto celebrarse el 30 de ese mes en la caseta municipal, pero la empresa organizadora, Ok Ok Esp

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