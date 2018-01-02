FACUA Córdoba denuncia un cotillón de fin de año celebrado en La Rambla por incumplir lo ofertado
Hubo colapso en las barras de bebida, los baños eran insuficientes y la seguridad indicó a los asistentes miccionar en el césped. La organizadora Eventos Color Sur ha borrado la página de Facebook de la fiesta.
FACUA.org
Córdoba-02/01/2018
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FACUA Córdoba ha denunciado ante el Ayuntamiento de La Rambla (Córdoba) y la Delegaci�ón del Gobierno de la Junta de Andalucía a la empresa Eventos Color Sur SL por los numerosos problemas en la organización de un cotillón el pasado 31 de diciembre en el H