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FACUA Córdoba pide el cierre de la Ciudad de los niños hasta que se inspeccionen todas las atracciones

La asociación insta al Ayuntamiento a la clausura de la zona mientras no se pueda garantizar la seguridad de los más pequeños.

FACUA.org
Córdoba-01/10/2018
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FACUA Córdoba exige al Ayuntamiento la clausura de la Ciudad de los niños tras los dos accidentes ocurridos en tan solo un mes, provocando incluso la rotura de la tibia y el peroné a una niña. La asociación insta al Consistorio a que realice una inspecció

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