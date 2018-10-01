FACUA Córdoba pide el cierre de la Ciudad de los niños hasta que se inspeccionen todas las atracciones
La asociación insta al Ayuntamiento a la clausura de la zona mientras no se pueda garantizar la seguridad de los más pequeños.
FACUA.org
Córdoba-01/10/2018
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