FACUA Córdoba presenta la quinta edición de su Concurso Provincial de Fotografía
El plazo de entrega de este certamen, dirigido a alumnos de entre doce y dieciocho años, finaliza el próximo 19 de febrero.
FACUA.org
Córdoba-25/10/2012
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FACUA Córdoba ha presentado este jueves la quinta edición del Concurso de Fotografía para estudiantes de entre doce y dieciocho años, bajo el lema Consumo y medio ambiente.
El certamen ha sido organizado por FACUA Córdoba en colaboraci&o