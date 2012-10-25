Nuestras accionesTres fotos por autor

FACUA Córdoba presenta la quinta edición de su Concurso Provincial de Fotografía

El plazo de entrega de este certamen, dirigido a alumnos de entre doce y dieciocho años, finaliza el próximo 19 de febrero.

FACUA.org
Córdoba-25/10/2012
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

FACUA Córdoba ha presentado este jueves la quinta edición del Concurso de Fotografía para estudiantes de entre doce y dieciocho años, bajo el lema Consumo y medio ambiente.

El certamen ha sido organizado por FACUA Córdoba en colaboraci&o

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos