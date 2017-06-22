FACUA Córdoba publica su 'Memoria 2016'
Finalizó el último año con 5.566 socios y 2.792 consultas y reclamaciones tramitadas. Automoción y telecomunicaciones lideraron como sectores más denunciados por los consumidores.
FACUA.org
Córdoba-22/06/2017
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
FACUA Córdoba finalizó 2016 con un total de 2.792 consultas y reclamaciones tramitadas y 5.566 socios en toda la provincia. Son dos de los datos recogidos en su memoria anual.
La Memoria 2016 de FACUA Córdoba puede descargarse en