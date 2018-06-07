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FACUA Córdoba traslada al PP el abandono de las políticas de consumo de la ciudad

La asociación critica la inexistente relación del Ayuntamiento con las organizaciones de consumidores durante la presente legislatura.

FACUA.org
Córdoba-07/06/2018
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FACUA Córdoba se ha reunido este miércoles 7 de junio con el Partido Popular (PP) para trasladarle el abandono de las políticas de consumo de la ciudad y ha criticado la inexistente relación del consistorio con las organizaciones de consumidores en la presente legislat

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