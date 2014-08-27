Nuestras accionesPretende debilitar y atomizar al movimiento de consumidores

FACUA critica que la Junta apruebe un decreto para impulsar 'asociaciones' de consumidores sin socios

Cualquier chiringuito montado para vivir de las subvenciones podrá darse de alta en el nuevo registro. Minimiza el número de socios e ingresos por cuotas que deberán tener las federaciones autonómicas para ser consideradas como las más representativas.

FACUA.org
Andalucía-27/08/2014
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FACUA Andalucía critica que la Junta haya aprobado un decreto sobre asociaciones de consumidores para garantizar que determinadas organizaciones mantengan sus estructuras a costa del dinero público y se despreocupen de contar con un número mínimamente razonable de soci

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