FACUA critica que la Junta apruebe un decreto para impulsar 'asociaciones' de consumidores sin socios
Cualquier chiringuito montado para vivir de las subvenciones podrá darse de alta en el nuevo registro. Minimiza el número de socios e ingresos por cuotas que deberán tener las federaciones autonómicas para ser consideradas como las más representativas.
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Andalucía-27/08/2014
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La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz (derecha), y el vicepresidente, Diego Valderas, en una fotografía de archivo del Consejo de Gobierno. | Imagen: EFE.
FACUA Andalucía critica que la Junta haya aprobado un decreto sobre asociaciones de consumidores para garantizar que determinadas organizaciones mantengan sus estructuras a costa del dinero público y se despreocupen de contar con un número mínimamente razonable de soci