FACUA critica que la UE legisle al dictado de las automovilísticas tras la laxitud para limitar emisiones
Los Estados miembro aprueban que los coches diésel puedan emitir un 110% más de NOx de lo que permite la ley actual hasta 2019.
FACUA.org
Europa-30/10/2015
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La asociación encuentra aberrante que, ante un fraude como el sufrido por el Grupo Volkswagen, la UE flexibilice la norma para garantizar que se pueda incumplir hasta ciertos límites sin repercusión alguna. | Imagen: commons.wikimedia.org/Rderijcke (CC BY-SA 3.0).
FACUA reprueba que la Unión Europea legisle al dictado de los fabricantes de automóviles y permita que los vehículos diésel en circulación puedan incumplir la ley de emisiones poniendo en riesgo la salud de los ciudadanos y el Medio Ambiente.
La asociaci&