Nuestras accionesTras el fraude de Volkswagen

FACUA critica que la UE legisle al dictado de las automovilísticas tras la laxitud para limitar emisiones

Los Estados miembro aprueban que los coches diésel puedan emitir un 110% más de NOx de lo que permite la ley actual hasta 2019.

FACUA.org
Europa-30/10/2015
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

FACUA reprueba que la Unión Europea legisle al dictado de los fabricantes de automóviles y permita que los vehículos diésel en circulación puedan incumplir la ley de emisiones poniendo en riesgo la salud de los ciudadanos y el Medio Ambiente.

La asociaci&

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos