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FACUA critica que PP, Vox, Junts y PNV tumben la renovación automática de los alquileres: otro regalo a los especuladores

El secretario general de la asociación, Rubén Sánchez, denuncia que "las derechas han vuelto a dejar claro qué libertad defienden: la de seguir haciendo negocio con el miedo de la gente a perder su casa".

FACUA.org
España-12/11/2026
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FACUA-Consumidores en Acción critica que PP, Vox, Junts y PNV hayan tumbado este jueves el decreto que contemplaba la renovación automática de los contratos de alquiler. Las cuatro formaciones han sumado 35 votos en contra en la Diputación Permanente del Congreso, fren

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