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FACUA CV culmina su segundo ciclo de charlas formativas sobre seguridad alimentaria con la difusión de folletos informativos

Las sesiones, abiertas a la ciudadanía, se han celebrado entre el 14 y el 26 de octubre en la sede de la organización y por videoconferencia.

FACUA.org
Comunitat Valenciana-10/11/2026
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FACUA Comunidad Valenciana ha culminado su II Ciclo de charlas formativas Conoce tus derechos como consumidor con la difusión de folletos informativos sobre cada una de las sesiones para que los usuarios puedan acceder a la información de manera fácil y breve.

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