Nuestras accionesA celebrar durante este fin de semana

FACUA demanda a ayuntamientos y CCAA que inspeccionen los locales durante las fiestas de fin de año

La asociación aconseja a los consumidores que llamen a la Policía local si sospechan que se ha superado el aforo del local al que acudan.

FACUA.org
España-30/12/2016
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FACUA-Consumidores en Acción demanda a ayuntamientos y comunidades autónomas que efectúen controles de las fiestas de fin de año que se celebrarán este fin de semana, con el objetivo de evitar irregularidades y accidentes derivados del exceso de aforo u otras in

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