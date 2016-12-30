FACUA demanda a ayuntamientos y CCAA que inspeccionen los locales durante las fiestas de fin de año
La asociación aconseja a los consumidores que llamen a la Policía local si sospechan que se ha superado el aforo del local al que acudan.
FACUA.org
España-30/12/2016
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FACUA-Consumidores en Acción demanda a ayuntamientos y comunidades autónomas que efectúen controles de las fiestas de fin de año que se celebrarán este fin de semana, con el objetivo de evitar irregularidades y accidentes derivados del exceso de aforo u otras in