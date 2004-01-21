FACUA demanda al Gobierno que actúe con las multinacionales de la telefonía con la misma contundencia que con las empresas de aparcamientos ante sus prácticas de redondeo
Las denuncias presentadas por la Federación contra diecinueve operadores de móvil, fijo y cable se han visto reforzadas por la intervención del Defensor del Pueblo. Las empresas del sector ingresan miles de millones cada año por segundos de conversación que no llegan a consumirse en llamadas realizadas desde y hacia teléfonos móviles.
FACUA.org
España-21/01/2004
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