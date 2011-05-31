Nuestras accionesReclama la prohibición de los cigarrillos electrónicos que no demuestren su eficacia

FACUA demanda la eliminación de los logotipos en las cajetillas de tabaco

Pide que incorporen sólo el nombre de la marca con un diseño gráfico estándar y en ellas cobren aún más protagonismo las imágenes con los efectos del tabaquismo.

FACUA.org
España-31/05/2011
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FACUA-Consumidores en Acción demanda un paso más en la estrategia para prevenir las muertes y enfermedades producidas por el tabaquismo y pide una ampliación de la prohibición de la publicidad del tabaco en España de manera que las cajetillas tengan un dise&ntil

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