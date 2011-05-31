FACUA demanda la eliminación de los logotipos en las cajetillas de tabaco
Pide que incorporen sólo el nombre de la marca con un diseño gráfico estándar y en ellas cobren aún más protagonismo las imágenes con los efectos del tabaquismo.
FACUA.org
España-31/05/2011
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