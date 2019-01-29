FACUA denuncia a Apple ante Protección de Datos por el agujero de seguridad en FaceTime
El fallo permitía a un usuario escuchar o incluso ver a la persona a la que llamaba antes de que descolgase.
FACUA.org
España-29/01/2019
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"Lo que pasa en tu iPhone, se queda en tu iPhone". Es el eslogan proyectado por Apple en una de las caras de un hotel ubicado frente al Centro de Convenciones de Las Vegas, donde se celebra el Consumer Electronics Show (CES) 2019.
FACUA-Consumidores en Acción ha presentado una denuncia contra Apple ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) por el agujero de seguridad en su servicio de videollamadas FaceTime que permitía a un usuario escuchar o incluso ver a la persona a la que llama