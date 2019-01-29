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FACUA denuncia a Apple ante Protección de Datos por el agujero de seguridad en FaceTime

El fallo permitía a un usuario escuchar o incluso ver a la persona a la que llamaba antes de que descolgase.

FACUA.org
España-29/01/2019
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FACUA-Consumidores en Acción ha presentado una denuncia contra Apple ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) por el agujero de seguridad en su servicio de videollamadas FaceTime que permitía a un usuario escuchar o incluso ver a la persona a la que llama

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