FACUA denuncia a cines Artesiete en Asturias por no autorizar la entrada de comida y bebida del exterior
La asociación exige la apertura de expediente sancionador y recuerda que la actividad principal de las salas es la exhibición de películas y no la venta de esos productos que se introducen en sus instalaciones.
FACUA.org
España-17/01/2018
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FACUA-Consumidores En Acción ha denunciado a cines Artesiete, ubicados en el centro comercial Valle del Nalón, ante la Agencia de Sanidad Ambiental y Consumo de Asturias por no autorizar a los consumidores que introduzcan comida y bebidas que hayan sido adquiridas fuera de sus insta