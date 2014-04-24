FACUA denuncia a Entradasmadrid por irregularidades en la venta de tiques para partidos del Real Madrid
La asociación detecta incrementos en los precios de las localidades de hasta un 73% más que en taquilla. La denuncia se ha presentado ante el Centro Europeo del Consumidor al tener la entidad su razón social en Gibraltar.
FACUA.org
España-24/04/2014
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FACUA-Consumidores en Acción ha denunciado a Entradasmadrid Limited ante el Centro Europeo del Consumidor por falta de transparencia en la venta de tiques a través de su web para partidos de fútbol del Real Madrid. Esta empresa no especifica los gastos de gestión y otr