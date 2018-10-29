FACUA denuncia a Google ante la AEPD por la filtración de datos de usuarios de Google+
La multinacional anunció que cerraría su red social tras conocerse que la información de sus usuarios había sido comprometida.
FACUA.org
España-29/10/2018
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