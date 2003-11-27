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FACUA denuncia a las compañías de telefonía móvil por redondear al alza el precio de miles de millones de llamadas cada año

La Federación advierte que Movistar, Vodafone y Amena ingresan más de mil millones de euros cada año por segundos de conversación que no llegan a consumirse. Estas prácticas vulneran la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios.

FACUA.org
España-27/11/2003
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La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) ha denunciado a Movistar, Vodafone y Amena por redondear al alza el precio de miles de millones de llamadas cada año.

La denuncia señala que las compañías cobran completo el primer minuto de las llam

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